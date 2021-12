Tweede zitting moord Peter R. de Vries begonnen

In de rechtbank in Amsterdam is maandag kort na 10.00 uur de tweede inleidende zitting begonnen in de zaak over de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Verdachten zijn Delano G. (22) en Kamil E. (35). G. is niet aanwezig, E. volgt de zitting via een videoverbinding.

De familie van De Vries is, net als vorige keer, aanwezig in de rechtbank. Maandag zal onder meer de stand van zaken in het onderzoek worden besproken en komen onderzoekswensen van de verdediging aan bod.

Het Openbaar Ministerie verdenkt Delano G. ervan De Vries op 6 juli in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam te hebben neergeschoten, na diens optreden in het programma RTL Boulevard. De Vries werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en overleed negen dagen later aan zijn verwondingen.

De politie kon Rotterdammer G. en zijn Poolse medeverdachte E. uit Maurik vrij snel na de aanslag arresteren. De Pool zou de vluchtauto hebben bestuurd. Het tweetal werd op de A4, ter hoogte van de afrit Leidschendam, klemgereden en aangehouden.

G. heeft tot nu toe gezwegen, E. ontkent iets met de moord te maken te hebben. Ook ontkent hij een week voor de moord een voorverkenning te hebben gedaan.

Volgens de officier van justitie heeft het er “alle schijn van” dat de moord te maken heeft met de werkzaamheden van De Vries. “Het is ingeslagen als een bom”, zo is maandag genoemd.