Advocaat Marengo-verdachte: sprake van oneerlijk proces

Advocaat Nico Meijering heeft de rechtbank dinsdag gevraagd de behandeling van zijn cliënt Mohamed R. in het omvangrijke liquidatieproces Marengo voorlopig op te schorten. Hij heeft de afgelopen weken het dossier namelijk niet op een fatsoenlijke manier kunnen bespreken, omdat er geen gegevensdragers meer de EBI, de zwaar beveiligde gevangenis in Vught, naar binnen mogen.

“Het wordt de verdediging hierdoor onmogelijk gemaakt. Onaanvaardbaar”, aldus Meijering. “De verdediging is gekneveld.” Volgens hem is er op deze manier sprake van “een oneerlijk proces”. De rechtbank zal hier waarschijnlijk dinsdag al een beslissing over moeten nemen. Op de planning staat een dossier over een liquidatie waarin R. verdachte is. Een “sleuteldossier”, betoogde Meijering.

Overigens mogen papieren dossiers nog wel naar binnen, maar volgens de advocaat is dat – gezien de gigantische omvang van de strafzaak – absoluut geen optie.

Dat advocaten nu geen laptops en andere digitale middelen mee naar binnen mogen nemen, heeft te maken met de recente arrestatie van de advocaat van Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi. Zijn 38-jarige neef en tevens advocaat Youssef T. werd 8 oktober opgepakt in de EBI in Vught, waar hij bij zijn neef op bezoek was. Volgens het Openbaar Ministerie is de advocaat maandenlang de boodschapper geweest tussen de gedetineerde Taghi en de buitenwereld.

De rechtbank benadrukte dat de maatregel een beslissing is geweest van de EBI. De rechtbank heeft daar geen enkele bemoeienis mee gehad.

Mohamed R. is de broer van een van de hoofdverdachten Saïd R., die sinds zijn arrestatie begin vorig jaar nog altijd vastzit in Colombia. Ook is hij de voormalige beste vriend van de kroongetuige in het monsterproces.

Marengo draait om meerdere liquidaties en pogingen daartoe. Er zijn in totaal zeventien verdachten, onder wie Taghi en kroongetuige Nabil B. Het proces is onder hoogspanning komen te staan door de drie moorden in de directe omgeving van de kroongetuige: op zijn broer Reduan, advocaat Derk Wiersum en adviseur Peter R. de Vries. Een van B.’s huidige advocaten noemde Marengo recent “het meest verziekte en meest vergiftigde proces ooit”.