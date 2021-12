Ben ik gezond of niet? Thuistesten als preventief middel

Testen op gezondheid. We kenden het als gezonde Nederlanders voor de coronacrisis allemaal nog nauwelijks. Inmiddels weten we beter. Sinds Covid-19 kun je als je twijfels hebt over je fysiek bij steeds meer online bedrijven een gezondheidstest laten doen of aanvragen.

Afgelopen week besloot het kabinet bovendien dat een corona thuistest afdoende betrouwbaar is om te weten of je corona hebt. Wel zo gemakkelijk, heel toegankelijk en minder tijdsintensief. Voor onderzoek via de GGD zijn immers een aantal acties nodig. Telefonisch een afspraak maken, naar de GGD-locatie en daarna wachten op de uitslag. Via zo’n thuistest blijft dat beperkt tot doen van het testje en binnen 15 minuten heb je de uitslag en weet je of je binnen moet blijven.

Van Burnout tot SOA

Maar een corona thuistest is niet de enige gezondheidstest die je vanuit je eigen woonkamer zou kunnen doen. Bij Yours Health test zijn er tal van mogelijkheden om je eigen gezondheid te onderzoeken. Veel mensen hebben bijvoorbeeld een verhoogde waarde cholesterol in hun bloed, een van de belangrijkste veroorzakers van hart- en vaat ziekten. En meer dan 200.000 Nederlanders weten niet dat ze diabetes hebben. Door het glucosegehalte in het lichaam te meten is dit echter snel te traceren. Ook afwijkingen in je darmen zijn goed aan te tonen aan de hand van een thuistest. En als je snel wil weten of je ergens allergisch voor bent of een SOA hebt gehad biedt zo’n test ook snel resultaat. Vermoed je een Burn-out of heb je overgangsklachten? Ook die zijn aan de hand van hormoontesten te traceren. Zo krijg je relatief gemakkelijk en snel een goed beeld van je gezondheid en kun je navenant actie ondernemen. Het maakt je bovendien bewust van de gezondheidsrisico’s die je loopt en met de informatie die je krijgt kun je vervolgens bewust gezonder gaan leven.

Voor- en nadelen

Natuurlijk heeft zo’n gezondheidstest veel voordelen maar het kan ook nadelen hebben. Een gunstige uitslag kan geruststellend werken maar een ongunstig resultaat kan ook confronterend en zorgwekkend zijn. Denk bijvoorbeeld aan de vragen die een uitslag kan opleveren waardoor je je ineens onnodig zorgen gaat maken of zelfs angstig wordt. Vaak zijn die vragen niet te beantwoorden zonder medische kennis. Googelen is dan vaak ook geen goed idee. Vaak heb je dan toch een arts nodig om het resultaat te interpreteren of vervolgonderzoek te doen.

Thuistest of huisarts?

In Nederland wordt preventief onderzoek helaas lang niet altijd vergoed door de verzekeraars. De huisarts kan daarom lang niet altijd het onderzoek uitvoeren waar je om vraagt zonder dat er een medische noodzaak voor is. Met een gezondheidstest kun je die vraag over je gezondheid hebt, vaak wel uitzoeken. Soms doen mensen bovendien eerst liever een gezondheidstest voordat ze naar de huisarts gaan. Het resultaat van een gezondheidstest kan dan helpen professionele hulp te gaan zoeken of bepaalde klachten te verhelderen. Als je echter serieuze gezondheidsklachten hebt of je zorgen maakt en wilt weten of je iets mankeert, dan raadt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) je natuurlijk wel aan om altijd naar de huisarts te gaan!