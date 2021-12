Bijna 6 op de 10 ziekenhuizen schrappen alle planbare zorg

In 41 Nederlandse ziekenhuizen, bijna zes op de tien, wordt geen planbare zorg meer verleend. Een week eerder waren dit er nog 25, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het gaat om niet-kritieke behandelingen, zoals bijvoorbeeld knie-, heup- en staaroperaties.

Ziekenhuizen schalen hun reguliere zorg af om ervoor te zorgen dat zij acute en semi-acute zorg kunnen blijven verlenen. Dat is zorg die binnen 24 uur moet worden verleend om gezondheidsschade te voorkomen. Door een personeelstekort en relatief veel coronapatiënten in de ziekenhuizen houdt de hoge druk op de zorg aan. “Het is, ook nu het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten iets daalt, nog steeds nodig dat alle planbare zorg wordt afgeschaald om zo voldoende ic- en verpleegcapaciteit te creëren en de druk op de vervolgzorg te verminderen”, aldus de Zorgautoriteit.

Volgens de NZa zijn er momenteel 41 procent minder operatiekamers in gebruik dan normaal. Een week eerder was dit 36 procent. Daarnaast geven 21 van de 73 ziekenhuizen aan de zogeheten kritieke planbare zorg niet, of niet altijd, binnen zes weken te kunnen leveren. Dat is zorg die wel binnen zes weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen. Vorige week waren dit er 19.