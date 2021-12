De Jonge: coronapas gaat vanaf 1 februari verlopen zonder booster

De EU lijkt aan te sturen op een verplichte boosterprik binnen negen maanden om de coronapas vanaf 1 februari nog geldig te laten zijn. Volgens demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge zijn de EU-ministers van Volksgezondheid het daar in Brussel in principe over eens geworden en moet het besluit de komende dagen alleen nog worden geformaliseerd.

“Gezamenlijkheid” is volgens De Jonge het sleutelwoord om de coronasituatie in de EU weer onder controle te krijgen. De lidstaten moeten niet op eigen houtje maatregelen treffen om het vrij reizen binnen de EU te bemoeilijken. “Samen uit, samen thuis”, zei hij. Ook is hij er voorstander van om voorlopig reizigers, ook gevaccineerde, die van buiten de EU naar Europa komen tot een PCR-test te verplichten bij aankomst, hield hij zijn collega‚Äôs voor.

Volgens De Jonge krijgt hij geen kritiek van de andere lidstaten op de langzaam op gang komende boostercampagne. “We hebben ook versneld”, zei hij. Volgens de CDA-bewindsman zijn er voldoende boosterprikken in voorraad” om alle Nederlanders twee keer een herhalingsprik te geven.