Deze week vaker natte sneeuw, kans op gladheid en mogelijk ijzel

Deze week zal er meer en vaker natte sneeuw vallen. Kans op gladheid en mogelijk ijzel! Een paar dagen met natte sneeuw maakt nog niet dat koning Winter met een echte winterinval komt. Het is een geregeld even koude bovenlucht die meehelpt om natte sneeuw te krijgen.

Zo zal vanavond de regen vanuit het westen landinwaarts overgaan naar meer of minder natte sneeuw. Vooral in het oosten en deels in het noorden kans op meer natte sneeuw en het kan daar wit worden. Een tijdelijk witte(ge) omgeving. Kans op gladheid en door natte sneeuw matig zicht.

Morgenavond en – nacht komt een nieuw regengebied over met landinwaarts weer kans op natte sneeuw en in het oosten mogelijk (even) ijzel!

Gladheid

Ook van donderdag op vrijdag is er kans op gladheid en mogelijk wat natte sneeuw. Van vrijdag op zaterdag is er regionaal kans op gladheid bij temperaturen rond 0 graden. En deze week kan mist ook nog voor overlast zorgen.

Verkeerswaarschuwing: Deze week kans op natte sneeuw met matig zicht. Kans op mist en dichte mist. Er kan gladheid ontstaan door natte sneeuw, regionaal ook ijzel en wat (grond)vorst.

Het weekend over naar hogere temperaturen. Zondag 9 of 10 graden!