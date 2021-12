Formatie nu in teken van grote thema’s en schuiven dure plannen

De onderhandelende partijen hebben nog een aantal grote thema’s te bespreken in de laatste week van de formatie. De partijen hopen volgende week een akkoord te presenteren, maar over een aantal zaken moet nog overeenstemming worden bereikt. Daarnaast moet er wat worden geschoven in de plannen op verschillende terreinen, omdat er te veel geld nodig was voor het totaalplaatje, melden bronnen aan het ANP.

Vorige week kregen de ministeries plannen te zien van de ‘deeltafels’. Aan die tafels spraken de afgelopen weken Kamerleden van de onderhandelende fracties VVD, D66, CDA en ChristenUnie over politieke onderwerpen. De deelakkoorden die hierover zijn bereikt, maar vragen in totaal alleen te veel geld. Daarom moet nog wat geschoven worden op verschillende posten.

Dat een deel van de Kamerleden betrokken was bij de onderhandelingen, maakt het volgens een betrokkene iets minder spannend wat de fracties straks over het akkoord zeggen. Naar verwachting wordt het concept-akkoord vrijdag of maandag met de Kamerfracties gedeeld. Maar een andere ingewijde houdt nog altijd een slag om de arm, ook omdat over een aantal belangrijke en gevoelige kwesties nog geen akkoord is bereikt.

De presentatie van het akkoord wordt volgende week verwacht, maar wanneer is nog niet duidelijk. Donderdag is de laatste Kamerdag voor de kerststop van het parlement en premier Mark Rutte moet donderdag en vrijdag in Brussel zijn voor een EU-top. Het is nog maar de vraag dus of het debat over de regeringsverklaring eerder die week kan worden gehouden. Anders moet de Kamer in de week voor de kerst nog terugkomen van het reces.

Daarna kan de formateur aan de slag gaan. Dat zal Rutte zijn. Hij gaat dan zijn nieuwe kabinet samenstellen en toekomstige bewindslieden ontvangen. De verwachting is dat er twintig ministers en tien staatssecretarissen komen. In de tweede week van januari kan het kabinet-Rutte IV dan op het bordes staan.