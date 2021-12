Nederlanders willen eerlijkere vaccinverdeling wereldwijd

Volgens onderzoek van Artsen zonder Grenzen vindt 93 procent van de Nederlanders dat coronavaccins wereldwijd eerlijker verdeeld moeten worden. Uit het eigen onderzoek concludeert de hulpverleningsorganisatie dinsdag daarnaast dat zo’n 66 procent van de 1041 ondervraagden vindt dat Nederland bijdraagt aan de oneerlijke verdeling van de coronavaccins wereldwijd.

Adjunct-directeur Judith Sargentini zegt het bemoedigend te vinden dat zoveel Nederlanders zeggen dat de vaccins eerlijk verdeeld moeten worden. “Vaccins redden levens en we komen niet van de pandemie af als er in sommige landen niet gevaccineerd kan worden.” Ze vindt dat demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) openheid moet geven over wat er “misgaat” met de donatie van vaccins. Op 9 december zal de Tweede Kamer debatteren over de wereldwijde corona-aanpak.

In een brief aan de Tweede Kamer schreef De Jonge in september dat Nederland voor het eind van dit jaar 27 miljoen vaccins zou doneren aan het internationale vaccinatieprogramma Covax. In november zei hij dat dit “heel ingewikkeld” lag en dat er in elk geval 10 miljoen vaccins versneld gedoneerd moesten worden.

Sargentini is hier kritisch over. “In hoge-inkomenslanden zijn nu meer boosterprikken gezet dan dat er in lage-inkomenslanden de eerste prik gezet is”, zegt de adjunct-directeur. “Ook met de boosterprikken erbij gerekend, hebben we in Nederland nog steeds genoeg.” Van de ondervraagden in het onderzoek van Artsen zonder Grenzen vindt 86 procent dat een land niet meer vaccins moet kopen dan het nodig heeft.

Covax werd opgericht om vaccindoses beschikbaar te maken aan de armste 92 landen. Via een verdeelsleutel moet dit vaccinatieprogramma bepalen welke landen de vaccins krijgen. De allereerste levering naar Covax vanuit Nederland vertrok eind oktober. Deze bevatte 340.800 AstraZeneca-vaccins.