Onderwijsbond voor opvolgen OMT-advies extra lange kerstvakantie

De kerstvakantie een week eerder laten ingaan voor basisscholen is volgens de Algemene Onderwijsbond (AOb) de “minst slechte oplossing” voor het onderwijs om het hoge aantal coronabesmettingen het hoofd te bieden. Bestuurder Thijs Roovers vindt de bezwaren die het kabinet daartegen heeft “niet overtuigend” en pleit ervoor het advies van het Outbreak Management Team (OMT) te volgen.

Het OMT vindt dat het met de kerstdagen op komst “nuttig kan zijn” om de vakantie voor het basisonderwijs een week eerder te laten beginnen. Op die manier kunnen coronabesmettingen onder ouderen worden voorkomen. Wat het OMT betreft is het wenselijk als kinderen in die week “in de eigen gezinsbubbel” blijven. Zo vermindert de kans op besmettingen tijdens de kerst. “In de groep vanaf 12 jaar speelt dit veel minder, omdat daar veel kinderen gevaccineerd zijn”, voegen de deskundigen eraan toe.

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge voert in een brief bij het jongste advies diverse bezwaren aan tegen een vroegere kerstvakantie. “Een week meer vakantie, is een week minder school en dat is in een situatie van leerachterstanden niet wenselijk.” Ook wijst hij erop dat een deel van de kinderen “toch opgevangen zal moeten worden, omdat ouders moeten werken”. En kinderen zullen “mogelijk uitstapjes gaan maken en daar met andere kinderen in contact komen”, wat ook weer leidt tot besmettingsgevaar.

Roovers vult aan dat in het onderwijs grote problemen spelen door coronabesmettingen. Hij ziet “een onwerkbare situatie” op scholen ontstaan. Veel leerkrachten en leerlingen zitten al thuis, hetzij doordat ze besmet zijn of doordat ze in quarantaine moeten. Vervanging is vaak niet beschikbaar door het lerarentekort. Bovendien, zegt Roovers, is de sector “al anderhalf jaar een sprint aan het trekken”. Een pas op de plaats is daarom welkom, vindt hij. “Iedereen is echt op.”

Het steekt de bond ook dat niet is geluisterd naar eerdere pleidooien, bijvoorbeeld om leerkrachten met voorrang een boosterprik te laten halen. “Ook de ventilatie op scholen is nog steeds niet op orde.”