Overbelast ziekenhuispersoneel wil nieuwe cao als ‘kerstcadeau’

Terwijl de ziekenhuizen zwaar overbelast zijn door de coronapandemie, zitten de circa 200.000 medewerkers al maanden op een nieuwe cao te wachten. Vakbond FNV is het beu en gaat dat woensdag duidelijk maken tijdens de vijfde ronde van onderhandelingen met de werkgevers. De bond hoopt op een cao-akkoord “als kerstcadeau” voor het overwerkte personeel.

“Er wordt heel veel gevraagd van het personeel, maar daar staat niks tegenover. Dat zo wordt gesold met medewerkers valt niet uit te leggen”, vindt FNV-bestuurder Elise Merlijn. Volgens haar moet er nu “boter bij de vis”, omdat anders de sector steeds verder leegloopt. “Mensen gaan zeggen: de mazzel en tot ziens. Dat kunnen we ons niet veroorloven. Uiteindelijk is dit een maatschappelijke verantwoordelijkheid van ons allemaal”, zegt Merlijn.

De huidige set arbeidsvoorwaarden is op 1 juli verlopen. Volgens FNV liggen de standpunten nog “ver uiteen”. Als dat zo blijft, sluit de bond acties niet uit. Merlijn herinnert aan de reeks acties in academische ziekenhuizen. Die leidden uiteindelijk tot een doorbraak, waarna er alsnog een cao kwam. Ze hoopt dat het met de algemene ziekenhuizen voortvarender zal verlopen dan de “lijdensweg” van tien maanden met de UMC’s.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), die de onderhandelingen voert namens de werkgevers, wil voorafgaand aan de onderhandelingen niet inhoudelijk reageren. “Morgen is er weer een nieuwe ronde”, aldus de woordvoerder van de NVZ.

Zorgvakbonden vragen onder meer 3,5 procent loonsverhoging, verlaging van de werkdruk en betere vergoedingen voor onregelmatige diensten en bereikbaarheidsdiensten. De koopkracht van medewerkers moet op peil blijven, benadrukt FNV.

Het overleg is woensdag op locatie gepland en zal daarom waarschijnlijk om 17.00 uur afgelopen moeten zijn vanwege de avondlockdown. Merlijn wil hoe dan ook tot een akkoord komen met de werkgevers. “Als we er om 17.00 uur niet uit zijn, gaan we wat mij betreft op de parkeerplaats door.”