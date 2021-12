Overheid komt met brochure tegen desinformatie

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil met een speciale brochure mensen bij publieke organisaties zoals zorg en onderwijs leren om te gaan met desinformatie. Er is aan meegewerkt door onder meer experts van de universiteit van Cambridge, van de Radboud Universiteit in Nijmegen en van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

“De handreiking bundelt wetenschappelijke inzichten en is gebaseerd op ervaringen met desinformatie over coronavaccins. De lessen en tips zijn echter ook op andere onderwerpen toe te passen. De handreiking zal in de toekomst met nieuwe inzichten worden bijgewerkt”, aldus het departement.

De lezers worden geholpen desinformatie te herkennen, een bericht te checken, hoe desinformatie te ontkrachten, hoe met weerstand om te gaan en hoe met anderen in gesprek te blijven.

“Nepnieuws, desinformatie, hoaxes (of broodjeaapverhalen). Het coronavirus, de verspreiding ervan en de maatregelen ertegen lijken voor steeds meer onjuiste berichten te zorgen. Dat kan niet alleen verwarrend zijn, maar ook grote, schadelijke gevolgen hebben”, waarschuwt het ministerie in de brochure.