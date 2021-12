Piets weerbericht: verkeerswaarschuwing voor vanmorgen

Vanmorgen vooral in het noorden en oosten kans op een paar buien of buitjes. Verder is de zon vanmorgen terug. Overdag 5 tot 8 graden. Vanmiddag vanuit het westen bewolkt weer. Het voelt waterkoud aan. Later vanmiddag, maar vooral vanavond en deels vannacht vanuit het westen regen. In het noorden en oosten kans op tijdelijk natte sneeuw. Vannacht 2 graden in het noorden tot 5 graden in het zuidwesten.

Woensdag bewolking en zon. Het blijft bijna overal droog. Alleen in het noordwesten hooguit een buitje. Overdag 6 tot 8 graden. Een matige tot krachtige zuid tot zuidoostenwind. Windstoten in kracht 7. In de nacht 0 tot 4 graden. Plaatselijk glad. Donderdag wat regen. In de avond en nacht kans ook wat regen. Temperatuurverschillen van 3 graden in het noorden en oosten tot 7 graden in het zuidwesten. Vrijdag bewolkt en wat regen. In de avond en nacht kans op natte sneeuw en gladheid. In de nacht 0 tot +4 graden. Zaterdag wat regen, kans op mist en de zon op plaatsen. Overdag ongeveer 6 graden. Zondag regen of lichte regen en 7 of 8 graden.