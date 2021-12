Politie roept getuigen overval Lil Kleine weer op zich te melden

De politie heeft getuigen van de overval op Lil Kleine begin vorige maand in Rotterdam opnieuw opgeroepen zich te melden. Omdat er nog altijd geen verdachten zijn aangehouden, werden camerabeelden van de roof dinsdagavond getoond in het AVROTROS-programma Opsporing Verzocht.

Vorige week werden de beelden ook al in Bureau Rijnmond van Omroep Rijnmond uitgezonden. Reacties daarop hebben echter nog niet geleid tot de drie verdachte mannen, zo zei een woordvoerster van de politie in Opsporing Verzocht. Ook het peperdure horloge van Lil Kleine, dat hij tijdens het voorval weggooide, is nog niet terecht. De camerabeelden staan op de website van het opsporingsprogramma.

De rapper werd tijdens een albumreleaseparty van zijn goede vriend en dj Jack Shirak voor het Wereldmuseum benaderd door drie mannen in zwarte kleding. Lil Kleine werd bedreigd met een vuurwapen en daarmee in zijn gezicht geslagen. Hij hield daar een hersenschudding aan over.

De rapper wist zijn horloge van ruim een ton af te doen en weg te gooien terwijl hij op de grond lag. Het is nog niet duidelijk of de daders het horloge hebben gevonden en hebben meegenomen. Het klokje is na het incident niet meer op straat gevonden.