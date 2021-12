Rode Kruis zamelt geld in voor ‘onzichtbare’ natuurrampen

Het Rode Kruis begint een inzamelingsactie voor slachtoffers van wat het noemt “onzichtbare” natuurrampen. Volgens de Nederlandse tak van de internationale noodhulporganisatie is er te weinig geld om alle gedupeerden van onder meer droogtes en overstromingen in landen als Nepal, Kenia en Zuid-Soedan aan voedsel en drinkwater te helpen. Er zou minstens 54 miljoen euro nodig zijn. Daarom opent het Rode Kruis giro 6868.

Directeur Marieke van Schaik zegt bij de aankondiging dat de coronapandemie het nieuws logischerwijs domineert en andere rampen wereldwijd minder aandacht krijgen. “Onze ervaring is dat mensen eerder geneigd zijn te doneren voor rampen die veel in het nieuws zijn geweest. Laten we toch ook klaarstaan voor mensen die getroffen zijn door minder zichtbare rampen, want ook zij verdienen hulp te krijgen om te overleven.” Daarom start het Rode Kruis deze week de campagne.

Onder de onzichtbare rampen zijn veel droogtes en overstromingen, aldus de hulporganisatie. Daar zouden in de eerste negen maanden van dit jaar zo’n 52 miljoen mensen slachtoffer van zijn geworden. Gedupeerden van zulke rampen hebben volgens het Rode Kruis noodhulp nodig als schoon drinkwater, voedsel en medische en psychosociale hulp. Met het op te halen geld wil de hulporganisatie die gaan bieden.