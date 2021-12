Advocaat nabestaanden MH17: zou schelen als er sorry wordt gezegd

De nabestaanden van vlucht MH17 hebben woensdag de houding van de vier verdachten in de strafzaak gehekeld. “Er is een totale afwezigheid van enige vorm van empathie”, zei advocaat Ruth Jager namens het Rechtsbijstandsteam. “Het zou veel pijn bij de nabestaanden wegnemen als er op een of andere manier sorry gezegd zou worden.”

Geen van de verdachten lijkt volgens haar ook maar een moment stil te staan bij het leed van de nabestaanden. “Alle verdachten zijn door het Openbaar Ministerie bij herhaling uitgenodigd om te verklaren. Geen van hen heeft aan deze uitnodigingen gehoor gegeven.”

In het omvangrijke strafproces over het neerhalen van vlucht MH17 zijn woensdag de vorderingen van de nabestaanden besproken. In totaal zijn er 301 vorderingen tot schadevergoeding ingediend, tussen de 40.000 en 50.000 euro. Advocaat Arlette Schijns gaf bij de toelichting daarop aan dat “geld de tijd niet kan terugdraaien”. “Het brengt dierbaren niet terug uit de dood, en het dwingt de veroorzakers van dit leed niet tot het nemen van hun verantwoordelijkheid.”

Voor de vorderingen heeft het team van Nederlandse advocaten de hulp ingeroepen van Oekraïense advocaten en een hoogleraar. Het toestel van Malaysia Airlines stortte op 17 juli 2014 neer boven Oost-Oekraïne. Bij de ramp kwamen alle inzittenden, onder wie bijna tweehonderd Nederlanders, om het leven.

Er worden vier mannen verdacht van betrokkenheid bij de ramp: rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski, diens assistent Oleg Poelatov en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko. Alleen Poelatov laat zich bijstaan door advocaten, de anderen hebben niets van zich laten horen.