Amalia plant koningslinde na binnengeleiding

Prinses Amalia heeft woensdag na haar binnengeleiding in de Raad van State een boom geplant. In de Franse tuin achter Paleis Kneuterdijk in Den Haag, waar de ceremonie plaatsvond, heeft Amalia als aandenken een koningslinde geplant.

Het planten van koningslindes is een traditie bij koninklijke feesten. De eerste ‘koninklijke’ koningslinde werd in 1898 geplant toen Wilhelmina koningin werd. Ook haar opvolgers, Juliana, Beatrix en Willem-Alexander, plantten bij de troonswisseling een linde.

Normaliter is binnengeleiding in de Raad van State in de Volle Raadzaal van de Raad van State, maar die locatie is aangepast vanwege de renovatie van het Binnenhof.