Cryptobeurzen vergelijken: voor welke cryptobeurs kies jij?

Handel je in cryptomunten of overweeg je om te starten hiermee? Dan is het goed om te weten dat er veel verschillende soorten cryptobeurzen zijn waarop je kunt handelen als cryptobelegger. Uiteraard hebben al deze beurzen zo hun kenmerken, hun voordelen en hun nadelen. Hieronder geven we je een aantal voorbeelden van cryptobeurzen waar je kunt beleggen in allerlei soorten cryptomunten, waaronder bijvoorbeeld de Bitcoin, de Litcoin en Ethereum.

Bitvavo

Bitvavo is op dit moment een van de meeste populaire cryptoplatformen onder Nederlanders. De reden hiervoor is simpel, er zijn vele voordelen aan handelen via deze beurs, en maar weinig nadelen. Zo is dit bedrijf Nederlands (gevestigd in Amsterdam), wat dan ook is terug te zien in de Nederlandstalige website, en de Nederlandstalige helpdesk. Heel fijn, want veel vanuit het buitenland opererende cryptobeurzen bieden nu net geen ondersteuning in het Nederlands, waardoor een en ander voor veel mensen minder goed duidelijk is. Maar dit is niet het enige waarmee Bitvavo zich onderscheid van andere cryptobeurzen, want de zeer lage handelskosten van maximaal 0,25% en de welkomstbonus (tot 1.000 euro handelen zonder transactiekosten) mogen ook zeker genoemd worden. Daarnaast beschikt Bitvavo in tegenstelling tot bijvoorbeeld Binance wél over een licentie van De Nederlandsche Bank (DNB).

Qua veiligheid is dit handelsplatform ook meer dan goed te noemen, want zowel bitcoins als andere crypto heeft steeds een gratis verzekerde opslag, en de tegoeden worden beheerd door een Stichting, en wel de Stichting Bitvavo Payments. Gemak dient de mens, zo zegt men weleens, en dat vindt Bitvavo nou net ook, want als gebruiker kun je kiezen uit een interface voor beginners en een interface voor gevorderden. Dat is dus zowel handig voor de beginnende cryptobelegger als voor de meer ervaren belegger in crypto, die vaak om extra tools en functionaliteiten vraagt. Verder heb je keuze uit meer dan 150 cryptovaluta om je crypto beleggingsverhaal tot een succes te maken. Een exchange als Binance biedt veel meer soorten cryptovaluta aan. Dus dit is misschien een klein nadeel van Bitvavo in vergelijking met andere beurzen die er zijn. Als je op zoek bent naar hele exotische cryptomunten dan is Bitvavo misschien niet de beste beurs. En dan nog een laatste pluspunt: betalen via iDeal is hier wél mogelijk, waardoor je zeer snel kunt storten vanaf je bankrekening op je cryptorekening. Alle voordelen van Bitvavo bij elkaar opgeteld hebben ertoe geleid dat Bitvavo de Beste Crypto Broker Award van 2021 heeft gewonnen. Voor een verdere verdieping in wat deze crypto exchange je te bieden heeft lees je overigens het beste even een uitgebreide Bitvavo review.

Kraken

Kraken is een van de allergrootste en allerbeste cryptobeurzen van de wereld. Het is een Amerikaans bedrijf, met een B CER-rating veiligheidsniveau voor cryptohandel. Daarmee is dit handelsplatform superieur qua veiligheidsniveau. Ook ondersteunt deze cryptobeurs de handel in termijncontracten, en de handel in allerlei prominente forex-valutaparen, zoals de Zwitserse Frank, de Amerikaanse Dollar, en de Japanse Yen. Daarnaast is Kraken een van de oudste cryptobeurzen, dus je kunt veel verwachten aan mogelijkheden als je bij deze beurs een account opent. Het jammere is alleen dat dit platform voor cryptohandel geen iDeal ondersteuning biedt, en dat je je overschrijvingen dus op de normale SEPA manier moet doen. Je moet dus eerst via een normale bankoverschrijving geld in je handelsaccount storten, en daarmee gaat helaas wel kostbare tijd verloren. Sommige mensen willen dit niet. Een ander minpunt van Kraken is dat het niet zo gebruiksvriendelijk is als de meeste Nederlandse platformen voor cryptohandel. Zo zijn Bitvavo en Blox een stuk prettiger in het gebruik, en bovendien eenvoudiger voor de leek.

De Binance crypto exchange is actief op de Nederlandse markt. Binance mag worden gezien als de grootste crypto exchange ter wereld, met het grootste aanbod van cryptovaluta, tokens, en nog veel meer. Wereldwijd zijn er meer dan 25 miljoen gebruikers die werken met dit platform. Opvallend is dat Binance werkt aan een gedecentraliseerd financieel systeem, wat uiteraard valt toe te juichen gezien het huidige financiële stelsel op omvallen staat. Ook heeft Binance een eigen cryptomunt, en wel de ‘BNB’, en daarnaast heeft het bedrijf stablecoins (onder meer de BUSD). En dan is er nog de eigen blockchain waarover dit bedrijf beschikt. De mogelijkheden en voordelen zijn legio bij Binance. Maar er is wel een belangrijk nadeel, want Binance werkt met allerlei tokens waar niet degelijk mee wordt omgesprongen. Dit is dus een risico. Het bedrijf achter dit platform werkt met vele zaken ongereguleerd en zonder licenties. Diverse toezichthouders (zoals de Nederlandsche Bank, oftewel DNB) zien Binance om die redenen als een risico, en als een partij die zijn zaken niet op orde heeft. Een licentie van DNB heeft het bedrijf dus niet… In Nederland is handelen via Binance bijgevolg illegaal, en om die reden kun je je heil dus beter ergens anders zoeken als cryptobelegger. Alternatieven zijn er genoeg. Bitvavo en Blox van BTC Direct zijn bijvoorbeeld te verkiezen boven Binance, zijn gemakkelijk in het gebruik, en deze handelsplatformen bieden voor veruit de meeste cryptobeleggers meer dan voldoende mogelijkheden.

Tot slot noemen we ook nog even de Blox app van BTC Direct (een van de eerste bitcoin makelaars van Nederland). Dit is een app voor het traden in crypto, en wel via je smartphone dus. Je hebt hierbij geen omkijken naar het beheer van je cryptomunten, wat ook meteen betekent dat je als gebruiker geen directe controle hebt over je gekochte cryptomunten, en deze daarom niet kan ontvangen, verzenden of staken via de app. Blox zorgt voor zeer eenvoudig handelen in en bewaren van crypto, zonder deze te beheren. Net als Bitvavo heeft ook Blox een registratie bij DNB, waardoor je weet dat je veilig te werk gaat, en je je geen zorgen hoeft te maken om je crypto. Verder is deze app gekoppeld aan je bankrekening, waardoor fraude per definitie onmogelijk is, omdat er bij verkoop van crypto altijd moet worden afgestort naar jouw bankrekening, die is gekoppeld aan jouw Blox account. Diefstal van crypto door hackers is met Blox echt uitgesloten. Het enige nadeel dat wij kunnen bedenken bij deze app is dat je je crypto dus niet kunt beheren, maar dat je je uitsluitend kunt richten op het verhandelen en bewaren van crypto.