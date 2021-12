Iets minder coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is woensdag na drie dagen van stijgingen iets gedaald, zo valt te lezen in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal liggen er nu 2824 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er twee minder dan dinsdag.

Op de verpleegafdelingen worden momenteel 2198 coronapatiënten behandeld, vier minder dan een dag eerder. Op de intensive cares nam het aantal coronapatiënten wel iets toe, met 2 tot 626.

Afgelopen etmaal werden er 311 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen. Op de ic’s werden 46 patiënten met corona opgenomen. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), gaf maandag aan dat de instroom van Covidpatiënten in de ziekenhuizen over zijn hoogtepunt heen is. Woensdag voegde hij daar echter aan toe dat dit niet wil zeggen dat er geen nieuwe pieken aankomen deze winter.