Kuipers: geef 60-plussers nu boosterprik, niet pas na 6 maanden

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) wil dat zestigplussers allemaal direct een boosterprik krijgen, ongeacht wanneer ze hun laatste coronaprik hebben gehad. Dat zei hij woensdag in het radioprogramma Sven op 1. Momenteel kunnen mensen een oppepprik krijgen als het minstens zes maanden geleden is dat ze hun laatste vaccinatie kregen.

De boostercampagne moet sneller, zegt Kuipers. Het geven van boosterprikken kan namelijk ook direct effect hebben op de druk in de ziekenhuizen. Hij wijst op oude mensen met een chronische ziekte, die daarmee een verhoogde kans hebben om in het ziekenhuis terecht te komen. Ook al zijn ze gevaccineerd. “Die hebben baat bij boosteren, ongeacht of dat nou zes maanden geleden is, of zeven of vijf.”

Alle kleine beetjes helpen om de druk op de ziekenhuiszorg te verlagen, aldus Kuipers. De helft van de mensen met corona die op de verpleegafdelingen liggen, is gevaccineerd. “Als je die helft al naar beneden kunt brengen, dan scheelt dat al enorm in de druk.”

Maandag zei Kuipers nog dat de instroom van Covidpatiënten in de ziekenhuizen over zijn hoogtepunt heen is. Maar dat wil niet zeggen dat er geen nieuwe pieken aankomen deze winter, zei hij woensdag in Sven op 1. “De zorgen zijn allerminst weg.” Hij wijst erop dat er vorige winter een piek was in november, die daarna door maatregelen werd bedwongen. Toen kwamen er weer pieken in januari en april. “Je kunt dus niet achterover gaan zitten en zeggen: met deze maatregelen zijn we er wel.” Van belang daarbij is volgens hem ook of de nieuwe Omikron-variant van het virus besmettelijker blijkt te zijn of dat de variant mensen zelfs ernstiger ziek maakt.

De intensive cares verhogen momenteel het aantal bedden naar 1250. Ze doen dat naar gelang het aantal bedden dat er nodig is, aldus Kuipers. Dat is mogelijk eind deze week al het geval. Want het aantal nieuwe opnames is weliswaar wat stabieler geworden, “maar dat zie je pas veel later in de bezetting”, aldus Kuipers. De ic-bezetting stijgt sowieso nog langere tijd door, ook al vlakt het aantal nieuwe opnames af. Dat komt onder meer doordat coronapatiënten vaak lange tijd op de ic’s verblijven. Of 1250 bedden komende tijd genoeg zijn, is de vraag. “Als je er nog meer nodig hebt, dan moeten we zoeken waar en hoe dat kan.”