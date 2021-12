Peter R. de Vries veel gegoogeld in 2021

Nederlanders hebben dit jaar veel informatie opgezocht over Peter R. de Vries. De doodgeschoten misdaadverslaggever is de trending zoekopdracht op Google. Mensen gebruikten de zoekmachine ook veel om informatie over het EK-voetbal, de avondklok en testen voor toegang te vinden. Op 16 maart, de dag voor de Tweede Kamerverkiezingen, zochten mensen veel op de Stemwijzer.

Google kijkt bij het maken van het jaaroverzicht niet naar de meest uitgevoerde zoekopdrachten, maar naar de opdrachten waar een grote stijging te zien is. Als alleen de zoekopdrachten zouden tellen, zouden woorden als YouTube en vacatures jaar na jaar bovenaan staan.

Andere veel gezochte onderwerpen dit jaar waren de Sneeuwradar, de Olympische Spelen, de iPhone 13, de nieuwe Formule 1-commentator Nelson Valkenburg en een WhatsApp-storing begin oktober.

Bij sporters is veel gezocht naar informatie over de Deense voetballer Christian Eriksen, die tijdens een EK-wedstrijd een hartstilstand kreeg en op het veld werd gereanimeerd. Bij politici googelden mensen veel naar informatie over D66-leidster en voormalig minister Sigrid Kaag en bij entertainment zochten mensen veel op Squid Game.