Pfizer/BioNTech: drie prikken bieden bescherming tegen Omikron

Met drie prikken zijn mensen beschermd tegen de Omikron-variant van het coronavirus. Dat concluderen vaccinfabrikanten Pfizer en BioNTech na de eerste onderzoeken in laboratoria. Drie prikken zorgen volgens de bedrijven voor evenveel afweer tegen de Omikron-variant als twee prikken tegen de oorspronkelijke virusversie en andere varianten.

Volgens Pfizer en BioNTech hebben mensen na drie prikken 25 keer zo veel antistoffen in hun lichaam als na twee inentingen.

Onderzoekers van de bedrijven hebben ook gekeken hoe de Omikron-variant in elkaar zit en wat er anders is dan in bijvoorbeeld de Delta-variant, die momenteel het meest voorkomt. Op basis daarvan gaan ze ervan uit dat hun vaccin ook na twee prikken goed voorkomt dat mensen ernstig ziek worden door Omikron.