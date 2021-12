Prinses Amalia en ouders aangekomen bij Paleis Kneuterdijk

Prinses Amalia is samen met haar ouders, koning Willem-Alexander en koningin Máxima, aangekomen bij Paleis Kneuterdijk in Den Haag. Daar wordt de prinses, die dinsdag achttien jaar werd, binnengeleid in de Raad van State.

Bij de ingang van het paleis werden de prinses en haar ouders begroet door Thom de Graaf, de vicepresident van de Raad van State, Bart Jan van Ettekoven, de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, Sylvia Wortmann, waarnemend vicepresident van de Raad van State en Marja Horstman, de secretaris van de Raad van State. Later zal Amalia in de Balzaal een toespraak houden.

Voor de deur van Paleis Kneuterdijk stonden enkele tientallen fans en belangstellenden Amalia en haar ouders op te wachten. De prinses en haar vader stapten tegelijk uit de auto, zwaaiden vervolgens met Máxima naar het publiek en poseerden voor de aanwezige fotografen. Amalia liep aan de arm van Willem-Alexander.

Met haar plekje in de Raad van State kan Amalia zich voorbereiden op haar toekomst als koningin. Koning Willem-Alexander, de voorzitter van de Raad, geleidt haar binnen, zoals dat officieel heet. Na haar binnengeleiding heeft Amalia naast haar moeder een plekje in de Afdeling advisering, waar ze kennis kan opdoen over wetgeving en het staatsrecht om zich voor te bereiden op haar toekomstige taak als staatshoofd. De Afdeling advisering geeft onder meer advies over alle wetsvoorstellen van de regering, de miljoenennota en wetsvoorstellen die Tweede Kamerleden indienen en toetst het klimaatbeleid van de regering op basis van de Klimaatwet.

Normaliter is de bijeenkomst in de Volle Raadzaal van de Raad van State, maar die locatie is aangepast vanwege de renovatie van het Binnenhof. Ter ere van de gelegenheid plant Amalia na afloop een koningslinde in de Franse tuin van Paleis Kneuterdijk.

De komende tijd richt Amalia zich vooral op haar tussenjaar en haar studie. Haar aanwezigheid bij de vergaderingen van de Raad van State, die iedere woensdag plaatsvinden, wordt afgestemd op haar agenda.