Vluchtelingenwerk: noodopvang vluchtelingen schiet tekort

De wijze waarop vluchtelingen en asielzoekers in Nederlandse noodopvanglocaties worden opgevangen schiet ernstig te kort. Op veel plekken ontbreken privacy, veiligheid en warmte en er is grote zorg over toegang tot zorg, onderwijs voor kinderen en de vele verhuizingen in korte tijd. Dat blijkt volgens VluchtelingenWerk Nederland uit een inventarisatie van de leefomstandigheden van 5000 asielzoekers in 21 noodopvanglocaties.

De organisatie wijst erop dat de omstandigheden waaronder vluchtelingen in tijdelijke opvangplekken zoals sport- en evenementenhallen, boten, zorgcentra, hotels, kazernes en tenten verblijven “onder de humanitaire ondergrens zakken”. “Velen belanden dan in massale hallen en tenten waar privacy niet bestaat en het – ook ’s nachts – nooit stil is. Het gebrek aan nachtrust en het dicht op elkaar leven met vreemden is mentaal zeer belastend. Dit levert irritaties en spanningen op. Met name in tenten is het vaak te koud of juist te warm, terwijl de winter nog moet beginnen”, meldt VluchtelingenWerk.

De noodplekken zijn volgens de vluchtelingenorganisatie “bijzonder ongeschikt” voor kinderen. “De mogelijkheid om je eigen eten te koken is een belangrijk stukje regie over het eigen leven. Maar dit is in slechts twee locaties mogelijk. Ouders maken zich zorgen om het eetpatroon van kinderen die het eten niet lusten en daardoor te weinig voeding binnenkrijgen.”

In een brandbrief doet VluchtelingenWerk een dringend beroep op staatssecretaris Broekers-Knol, provincies en gemeenten om deze noodplekken zo snel mogelijk te sluiten. En geschiktere locaties aan te wijzen voor de opvang van vluchtelingen.