Voor de tweede dag op rij zo’n 18.000 nieuwe coronagevallen

Voor de tweede dag op rij zijn er ongeveer 18.000 coronabesmettingen aan het licht gekomen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde tussen dinsdagochtend en woensdagochtend 18.144 positieve tests.

Het RIVM heeft de indruk dat het aantal besmettingen momenteel daadwerkelijk voorzichtig daalt, en dat het geen vertekend beeld is. Minder mensen maken een afspraak om zich te laten testen, mensen houden zich beter aan gedragsregels, in het rioolwater worden minder virusdeeltjes gevonden en het reproductiegetal gaat omlaag, aldus het instituut.

Het gemiddelde blijft ongeveer gelijk aan het niveau op dinsdag. In de afgelopen zeven dagen noteerde het RIVM bijna 148.000 positieve tests, gemiddeld ruim 21.000 per dag. Dat het gelijk blijft, komt doordat er vorige week woensdag ook ongeveer 18.000 nieuwe gevallen waren. Oorzaak was toen een storing. Daar is nu geen sprake van, aldus het RIVM.

Het aantal sterfgevallen stijgt nog wel. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat 72 mensen aan de gevolgen van de besmetting zijn overleden. Dat is het hoogste aantal sinds 23 februari. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil overigens niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het instituut 383 sterfgevallen, gemiddeld bijna 55 per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 24 februari.