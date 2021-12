Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen nauwelijks toegenomen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is donderdag praktisch onveranderd vergeleken met een dag eerder, zo valt te lezen in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal liggen er nu 2830 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 6 meer dan woensdag.

Op de intensive cares liggen 626 coronapatiënten, evenveel als woensdag. Op de verpleegafdelingen worden nu 2204 coronapatiënten behandeld. Dat zijn er 6 meer dan een dag eerder.

Afgelopen etmaal werden er 297 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen. Op de ic’s werden 33 patiënten met corona opgenomen. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), gaf eerder deze week aan dat de instroom van Covidpatiënten in de ziekenhuizen over zijn hoogtepunt heen is.