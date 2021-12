Coalitieakkoord voor het weekeinde lijkt onwaarschijnlijk

Bronnen rond de formatietafel verwachten niet dat de onderhandelende partijen nog deze week tot een akkoord komen. De fracties van VVD, D66, CDA en ChristenUnie zullen zich op zijn vroegst op maandag over een overeenkomst kunnen buigen, is de verwachting. Na hun goedkeuring kan het akkoord worden gepresenteerd.

Betrokkenen benadrukken wel keer op keer dat niets zeker is, en dat alles nog kan verschuiven. Dat heeft niet alleen te maken met de gevoeligheid van de onderhandelingen. Dinsdag is ook de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge over de coronamaatregelen. Bovendien is Rutte eind volgende week in Brussel voor een Europese top. Daaromheen zal dus het overleg van de fracties, de presentatie van het akkoord en het debat met de Tweede Kamer moeten worden gepland.

Na volgende week donderdag gaat de Tweede Kamer eigenlijk met ‘kerstreces’, om pas in het nieuwe jaar door te gaan met debatten. Maar vrijwel niemand wil uitsluiten dat de Kamer nog even terug moet komen van reces om het debat over het coalitieakkoord te voeren. Zelfs de optie dat er tussen Kerstmis en oud en nieuw een nieuwe ministersploeg op het bordes staat, wordt niet helemaal uitgesloten. Maar de meeste ingewijden gaan er wel vanuit dat het nieuwe kabinet in januari wordt gepresenteerd.

De onderhandelaars zelf houden hun kaken op elkaar. De meeste partijleiders en secondanten willen niets kwijt over de planning. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers zegt wel dat hij hoopt dat deze week nog de laatste knopen worden doorgehakt. “Maar misschien ook wel volgende week.”