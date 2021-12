De vijf meest duurzame bouwmaterialen op een rijtje

Duurzaamheid. Met de klimaatdoelen van Glasgow in het verse geheugen zullen we er allemaal aan moeten. Ook de bouwsector zal, als een van de grote CO2 uitstoters, zijn beste beentje voor moeten zetten om zo klimaatvriendelijk mogelijk te zijn.

Duurzaam bouwen is zodanig bouwen en gebruik maken van gebouwen en de gebouwde omgeving dat de schade voor mens en milieu in alle fasen, van planontwikkeling en ontwerp tot en met de sloop, zoveel mogelijk beperkt blijft. Niet alleen bij nieuwbouwwoningen maar ook bij de bestaande bouw valt er op het gebied van duurzaam bouwen veel milieuwinst te behalen.

Duurzaam bouwen kan dan ook op allerlei manieren. Zo kun je het ontwerp optimaliseren voor een laag energiegebruik, maar ook de keuze in materialen zal van grote invloed zijn op onder meer de CO2 voetafdruk van het bouwproject. Nieuws.nl heeft de vijf meest duurzame bouwmaterialen van dit moment op een rijtje gezet.

1. Natuursteen

Een van de meest duurzame en recyclebare materialen is natuursteen. Het winnen van diverse natuursteen soorten gaat namelijk eenvoudig zonder dat dit een grote impact op het milieu heeft. Natuursteen wordt namelijk zo gebruikt als dat het in de natuur gevonden wordt. Bovendien is natuursteen een materiaal dat zich goed laat hergebruiken, wat het een extra duurzaam bouwmateriaal maakt. Het kan gemakkelijk gerenoveerd worden na heel lang gebruik. Floorcare bijvoorbeeld kan een marmeren vloer opnieuw schuren en polijsten. Zo’n vloer kan daarna weer jaren mee. Ook een granieten keukenblad is weer als nieuw na een renovatiebeurt.

2. Bamboe

Bamboe is een duurzaam en ecologisch materiaal. Het groeit op veel plekken in de wereld. Logistiek gezien heeft het daardoor minder impact op het milieu dan andere bouwmaterialen. Het kan immers overal vandaan vervoerd worden. Bamboe is bovendien een duurzaam materiaal omdat het zo snel groeit. Het herbebossen van gerooide bamboe kost hierdoor in principe niet heel veel tijd. En bamboe kan op allerlei manieren toegepast worden in een bouwproject. In China worden er bijvoorbeeld zelfs hele woningen van gemaakt. En ook IKEA is er dol op en verkoos het in 2020 tot duurzaamste materiaal van het jaar.

3. Gerecycled hout

Bestaat het design van je nieuwe woning uit veel hout? Het is dan slim om op zoek te gaan naar tweedehands hout oftewel herwonnen hout. Dit is vaak hout uit bijvoorbeeld gesloopte panden. Zo hoeven er geen nieuwe bomen te worden gekapt voor je bouwproject. Over het algemeen wordt herwonnen hout uit onder andere gesloopte panden gehaald. Het zal vervolgens zo bewerkt worden dat het weer als nieuw uitziet.

4. Schapenwol

Schapenwol is het meest optimale natuurlijke en duurzame isolatiemateriaal dat je je kunt bedenken. Het is een makkelijk vernieuwbare (wol groeit immers steeds weer terug bij het schaap), bio-ecologische en secundaire grondstof en daarmee bijzonder milieuvriendelijk.

5. Gerecycled metaal

De meeste metalen worden natuurlijk gewonnen door mijnbouw en die heeft in de loop der jaren overal ter wereld een dramatische impact op het milieu gehad. De gevolgen hiervan zie je als er zinkgaten ontstaan of de bodem ernstig verontreinigd is. Helaas kunnen we die niet meer terugdraaien. Maar we kunnen de bestaande materialen zo lang en goed mogelijk blijven gebruiken. Gerecycled metaal zoals ijzer, koper en aluminium hergebruiken, is dan ook een slimme manier om bij het bouwen van een nieuw huis mee te helpen aan het verduurzamen van de grondstoffen.

Door gebruik te maken van (onderhouds)leveranciers die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben en door bouwmaterialen zorgvuldig te selecteren, is er dus al heel veel mogelijk bij het verminderen van de CO2 uitstoot in de bouwsector.