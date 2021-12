Groene kerst: minder vlees of LED-lampjes in de boom

Lampjes, diners en cadeaus onder de boom: kerst vieren leidt al snel tot meer consumptie en een hoger energiegebruik – en daarmee tot extra klimaatimpact. Wie het zo groen en duurzaam mogelijk wil aanpakken, heeft wel tal van opties. Zuinige LED-lampjes in de kerstboom hangen bijvoorbeeld, of tweedehands spullen kopen als cadeau voor onder de boom. Een van de grootste ‘klimaatklappers’ is volgens voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal minder vlees eten. “Zoek eens naar een vegetarisch kerstmenu. Vind je helemaal vegetarisch lastig? Beperk vlees dan tot het hoofdgerecht en ga voor een kleinere portie per persoon”, suggereert de organisatie.

Vlees heeft een veel grotere klimaatimpact dan groente. Maar juist met de feestdagen “zijn we geneigd om vlees een centrale plaats op het menu te geven en daarvan meer te eten dan normaal”, stelt duurzaamheidsexpert Paulien van der Geest van Milieu Centraal vast. Dat kan best anders, vindt de organisatie. “Zet de tafel vol met gezellige, kleurrijke groentegerechten.” Wat ook scheelt is de restjes op tijd van tafel halen en later opeten.

Een andere kwestie die voor de kerst in veel huishoudens speelt: ga je voor een echte boom of voor een kunstboom? Volgens Milieu Centraal is de een niet duurzamer dan de ander. “De klimaatimpact is voor beide bomen even groot.” Wie voor een kunstboom kiest, kan wel het beste een degelijke uitzoeken die lang meegaat. Of juist een tweedehands exemplaar. Of mensen nou een echte spar of een plastic replica neerzetten, het is sowieso het meest milieuvriendelijk om die in de buurt te kopen, want dat scheelt autokilometers.

Uit eerder onderzoek van de onafhankelijke voorlichtingsclub blijkt dat ook nogal wat verspilling wordt teweeggebracht door miskleunen met kerstcadeaus. Ongeveer een op de zes cadeaus wordt volgens de organisatie helemaal niet gebruikt. Zeven op de tien kinderen krijgen weleens een cadeau dat ze niet gebruiken, omdat ze het niet leuk vinden of al hadden. De makkelijkste manier om dit soort verspilling en de bijbehorende teleurstelling te voorkomen: maak verlanglijstjes. “Je kunt ook zelf iets maken, zo geef je een persoonlijk en uniek cadeau”, oppert Milieu Centraal ook nog.