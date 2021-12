Klaver eist uitleg informateurs over ‘regeerprogramma’

Komt er straks toch een dik coalitieakkoord, met daarin ook vastgelegd hoe uitvoering gegeven wordt aan de politieke wensen van de coalitiepartijen? Die vraag heeft GroenLinks aan de informateurs gesteld na een bericht dat er toch geen ‘regeerprogramma’ komt waarin ministers aangeven hoe ze het coalitieakkoord willen uitvoeren. Partijleider Jesse Klaver vreest dat informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees buiten hun opdracht zouden werken.

Klaver stuurde een brief over de opdracht aan Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp, die het verzoek doorgaf aan de informateurs. Aanleiding is een bericht van NRC dat het voorstel om zowel een regeerakkoord als een regeerprogramma te presenteren, toch van tafel is. In het regeerakkoord staan de afspraken over de doelen die de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie willen bereiken (het ‘wat’). De ministers zouden dan een regeerprogramma maken, waarin zij zelf uitleggen hoe ze die doelen willen bereiken (het ‘hoe’). Dat zou ook voor meer afstand tussen de coalitiepartijen en het kabinet zorgen, een thema in het streven naar een nieuwe bestuurscultuur.

Nadat NRC had geschreven dat hiermee toch niet wordt geëxperimenteerd, vroeg Klaver hoe dat zit. In de opdracht die de Tweede Kamer aan de informateurs heeft gegeven, staat immers ook dat er gewerkt moet worden aan een “beknopt regeerakkoord over de doelen van beleid binnen welk kader door de kandidaat-ministers een regeerprogramma met instrumenten om de doelen te bereiken wordt gemaakt”. De informateurs werken in opdracht van de Kamer, benadrukt de GroenLinks-leider.

De informateurs verwijzen in een reactie naar eerdere uitspraken hierover, maar Klaver neemt daarmee geen genoegen. Remkes heeft tijdens persconferenties toegegeven dat het een kwestie zal zijn “van pionieren en experimenteren”, maar Koolmees benadrukte: de onderhandelende partijen gaan zo wel “echt iets nieuws” proberen. GroenLinks vindt dat de kwestie nog onvoldoende is opgehelderd, en wil donderdagavond nóg een brief waarin de vragen beter beantwoord worden.