Kwart basisscholen heeft zelftests gekregen voor leerlingen

Ongeveer een kwart van de basisscholen heeft tot dusver coronazelftests ontvangen om aan kinderen in groep 6, 7 en 8 te geven. Dat laat de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) weten op basis van een peiling onder ruim duizend schoolbestuurders. De zelftests worden sinds afgelopen maandag geleverd.

Het is de bedoeling dat kinderen zich, net als onderwijspersoneel, twee keer per week gaan testen op het coronavirus, om zo de verspreiding ervan tegen te gaan. Besmettingen vinden de laatste tijd relatief vaak plaats op basisscholen.

Een woordvoerder van de AVS snapt dat het een “flinke operatie” is om alle zelftesten onder alle 6000 basisscholen in Nederland te verdelen. “Maar de tests moeten er in ieder geval voor de kerstvakantie zijn”, zeggen ook schoolleiders volgens hem. De vereniging wijst erop dat anders onderwijspersoneel in de vakantie naar school moet komen om de tests in ontvangst te nemen. “Bovendien: als je wilt dat het nut heeft, dan moeten die zelftests zo snel mogelijk ingezet kunnen worden.”

Iets meer dan de helft (57 procent) van de schoolleiders denkt volgens de AVS dat kinderen de zelftests ook daadwerkelijk gebruiken. De vereniging had niet echt van tevoren een verwachting van hoe hoog dat percentage zou zijn. “We hopen dat zo veel mogelijk leerlingen het doen. Hoe meer hoe beter.”

Leerlingen in groep 6, 7 en 8 moeten sinds kort ook mondkapjes dragen op de gang in de school. Het grootste deel van de schoolleiders (70 procent) vond het volgens de AVS niet lastig om die maatregel door te voeren, maar 65 procent kreeg wel kritische vragen van ouders over het gebruik van de kapjes. Ook leraren moeten de mondkapjes dragen.