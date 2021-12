Partijen nog niet klaar met onderhandelen, vrijdagochtend verder

De vier onderhandelende partijen zijn er nog niet uit en gaan vrijdagochtend verder met hun overleg over een nieuw regeerakkoord. Donderdag zaten de partijleiders en hun secondanten van VVD, D66, CDA en CU bij de informateurs, van 13 tot bijna 23 uur, maar na afloop wilden ze niet veel meer kwijt dan dat het “goed is gegaan en ze een heel eind zijn gekomen”. Over een mogelijke einddatum liet ook niemand zich uit.

D66-leider Sigrid Kaag benadrukte dat er hard is doorgewerkt. “Ik hoop dat we uitkomen op iets heel moois, iets heel ambitieus. Ik heb goede moed.” CDA-leider Wopke Hoekstra noemde het “een productieve avond waarin stappen zijn gezet. We zijn nog niet klaar maar wel een heel eind”.

Gert-Jan Segers van de ChristenUnie wees ook op vorderingen die zijn gemaakt. “We gaan rustig verder. We naderen het einde.” Mark Rutte van de VVD kwam als laatste en was het kortst: “we zeggen pas wat als we eruit zijn.”