Polderbaan Schiphol even gesloten vanwege rook door brand bij A9

Vanwege een grote brand op een bedrijventerrein in Vijfhuizen is de nabijgelegen Polderbaan op Schiphol tijdelijk afgesloten geweest. Er kwam zoveel rook vrij dat vliegtuigen niet op de baan konden landen, zegt een woordvoerder van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) na berichtgeving van NH Nieuws.

Inmiddels is de landingsbaan weer open. De vliegtuigen konden tijdelijk landen op de Zwanenburgbaan, aldus de woordvoerder.

Aan de Achterasweg brak rond 14.15 uur een brand uit in een loods. Ook stonden er meerdere vrachtwagentrailers in brand. Er was in het begin sprake van een grote, uitslaande brand en een flinke rookontwikkeling, zegt een woordvoerder van de brandweer.

De rookwolken veroorzaken ook overlast boven de A9 ter hoogte van het knooppunt Rottepolderplein. “Wees daarom extra alert en blijf goed op de weg letten”, meldt Rijkswaterstaat op Twitter.

De rookontwikkeling is ondertussen een stuk minder geworden. De brandweer verwacht over ongeveer een uur de brand onder controle te hebben en nog een paar uur bezig te zijn met nablussen.