Staatsbosbeheer gaat kritiek op oogsten hout tegen

Staatsbosbeheer voorziet stapels hout in de bossen voortaan van een label met een QR-code. Samen met de Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH) heeft Staatsbosbeheer zeven verschillende labels ontwikkeld om wandelaars en fietsers in het bos te informeren over de bestemming van houtstapels. De twee organisaties willen zo de steeds vaker voorkomende kritiek op houtoogst tegengaan, waar vooral de boswachters veel opmerkingen en vragen over krijgen.

Veel wandelaars en fietsers denken dat de omgekapte bomen verwerkt worden tot biomassa en brandhout en vinden dat verspilling van de natuur. Maar hout krijgt altijd een zo hoogwaardig mogelijke bestemming, zegt Staatsbosbeheer. Het wordt gebruikt als zaaghout, bouwhout of in de meubelmakerij of het wordt verwerkt tot plaatmateriaal, karton en papier. Alleen de takken die na de houtoogst overblijven worden biomassa, als ze niet blijven liggen om de bodem te voeden.

Nederlanders gebruiken gemiddeld een kubieke meter hout per jaar, zegt de AVIH. Bijna 10 procent van dat hout komt uit Nederlandse bossen. Hoe langer hout wordt gebruikt, hoe langer de opgeslagen koolstof wordt vastgehouden. Gebruik van gekapt hout draagt volgens Staatsbosbeheer dus bij aan klimaatdoelen.

Als recreanten in het bos de QR-code op een label scannen met hun telefoon, kunnen ze op de website waargaatdithoutnaartoe.nl zien welke bestemming een houtstapel heeft. Alle bosbeheerders in Nederland kunnen de labels gaan gebruiken.