Tips om een hoge energierekening te voorkomen

Het belooft een koude winter te worden en dat betekent dat Nederlandse huishoudens flink gaan stoken. Daar hangt wel een prijskaartje aan. Voor miljoenen Nederlanders zal de energierekening volgend jaar een stuk hoger zijn, zo blijkt uit de nieuwe tarieven van grote energieleveranciers. Daarnaast is een gemiddeld huishouden in 2022 zo’n 20 euro meer kwijt aan energiebelasting. Wat kan je zelf doen waardoor je straks niet al te veel schrikt als de rekening op de mat valt?

Oorzaken prijsstijging energie

De prijs van energie stijgt op het moment harder dan we gewend zijn. Dit heeft een aantal oorzaken, zoals een koude lente, waardoor energieleveranciers meer aardgas moesten inkopen. De gaswinning in Groningen is gestopt en er is meer vraag naar energie door de versoepelde coronamaatregelen. En dan komt daar ook nog de verhoging van de energiebelasting bij. Vervelend voor consumenten, in deze tijd toch al dure tijd, waarin er sprake is van een behoorlijke inflatie. Zo was elektriciteit driekwart duurder dan in november vorig jaar en steeg gas ruim de helft in prijs.

Wasmachine

We kunnen zelf een aantal keuzes maken, waardoor de energierekening niet al te hoog uitvalt. Neem bijvoorbeeld je wasmachine. Dat is een behoorlijke energieverbruiker. Gebruik wat vaker de eco-stand, ook al duurt dit programma wat langer. Was daarnaast zoveel mogelijk op lage temperaturen. Met de huidige wasmachines is dertig graden vaak al warm genoeg. Het verwarmen van het water heeft de grootste impact op het energieverbruik van je wasmachine. Ten slotte: centrifugeren kost energie, maar verbruikt nog altijd minder energie dan je wasdroger. Is het tijd voor een nieuwe wasmachine? De beste koop wasmachine is er vaak eentje die energiezuinig én milieuvriendelijk is.

Verlichting

Verlichting, we kunnen niet zonder, maar waarom het licht aanlaten in een kamer als we er niet zijn? Maak zoveel mogelijk gebruik van daglicht, ook al is dat op een grijze winterdag wellicht wat minder gezellig. Schakel de verlichting alleen aan als er bent en kies voor ledverlichting. Je kan ook voor lampen kiezen die je op afstand kan beheren.

Zet apparaten uit

Veel van de apparaten die we gebruiken, zoals de televisie, zetten we met een afstandsbediening uit. Maar dan staat het apparaat in waakstand, en dus niet uit. Al die apparaten op waakstand kost op een jaarbasis meer dan we denken. Terwijl we slapen, wordt er toch stroom verbruikt. Druk wat vaker op de aan-uitknop van apparaten of kies voor een meervoudig stopcontact met schakelaar.

Koelkast en vriezer

Een koelkast met een C-label kost rond de negentig euro per jaar, een A-label vijftig euro. Staat er weinig in je koelkast? Dan verbruikt deze altijd meer energie. Een simpele oplossing hiervoor zijn lege plastic dozen of waterflessen. En dan is daar nog de vriezer. Het is belangrijk om deze regelmatig te ontdoen van een ijslaag. Al een dun laagje zorgt ervoor dat het energieverbruik toeneemt met zo’n dertig tot veertig procent. Ontdooien dus, met enige regelmaat.

En dan nog ten slotte een tip voor alle thuiswerkers. We zijn meer thuis, waardoor we meer energie verbruiken. Denk aan je laptop; de oplader hoeft niet de hele dag in het stopcontact. Heb je koffie gezet? Laat het koffieapparaat dan niet de hele dag aanstaan.