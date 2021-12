Alle sprinters NS voorzien van rolstoeltoegankelijk toilet

Alle sprinters van de NS zijn vanaf komende zondag, de dag waarop de nieuwe dienstregeling ingaat, uitgerust met een toilet dat toegankelijk is voor mensen met een rolstoel. Ook hebben alle sprinters aan beide kanten van de balkons een schuiftrede. Dat maakt de treinen beter toegankelijkheid voor reizigers met een beperking en mensen met kinderwagens, rolkoffers en fietsen.

Verder hebben de sprinters een plek voor twee fietsen, zijn er twee gemarkeerde plaatsen voor rolstoelen en zijn de treinen uitgerust met een speciale noodknop. Daarmee kan de reiziger in geval van nood direct contact met de machinist krijgen.

NS heeft de 131 sprinters de afgelopen drie jaar laten vernieuwen. Per set van twee gingen de treinen naar een werkplaats in Aken. Na een paar weken keerden de treinen stuk voor stuk weer terug in de dienstregeling.