Amsterdammers cel in voor mishandelen Katwijkse juwelier

Drie mannen uit Amsterdam hebben celstraffen gekregen voor het overvallen en mishandelen van een juwelier in Katwijk. Deze man werd in november vorig jaar in zijn zaak overvallen en zwaar toegetakeld.

De rechtbank in Den Haag heeft twee mannen van 23 uit Amsterdam acht jaar cel opgelegd, en een derde Amsterdammer van 28 kreeg zes jaar.

Het trio bereidde de overval gezamenlijk voor. Ze hadden een voorverkenning gedaan en een vluchtscooter klaargezet. Twee van de drie mannen vielen op 20 november de juwelierswinkel binnen. Toen de juwelier de diefstal wilde voorkomen volgde een explosie van geweld. Het slachtoffer werd met een vuurwapen en een zware vuisthamer meermalen op zijn hoofd en knie geslagen. Ook werd het winkelend publiek bedreigd met een vuurwapen. De derde man bleef in de auto achter, maar wordt wel gezien als mededader omdat hij nauw bij de voorbereidingen en de uitvoering was betrokken.

Op de zitting hebben de twee die de zaak overvielen een bekentenis afgelegd. Maar de rechtbank was daar niet van onder de indruk. De twee moeten acht jaar cel in, gelijk aan de eis van de officier van justitie. De derde man heeft niet meegedaan aan het buitensporige geweld en krijgt dus een lagere straf. Maar vanwege een “zorgwekkend patroon van crimineel gedrag” legt de rechtbank hem toch een gevangenisstraf van zes jaar op, een jaar hoger dan geĆ«ist.