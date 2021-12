Bert Koenders nieuwe voorzitter Adviesraad buitenlands beleid

Oud-minister Bert Koenders wordt de nieuwe voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV). Dit is een belangrijk adviesorgaan van het kabinet en parlement op het gebied van buitenlands beleid. De ministerraad is vrijdag akkoord gegaan met de benoeming die geldt voor vier jaar.

De in 1958 geboren Koenders is minister van Ontwikkelingssamenwerking (2007-2010) en Buitenlandse Zaken (2014-2017) geweest. Ook heeft hij voor de VN in Mozambique, Ivoorkust en Mali gewerkt. Hij heeft tien jaar voor de PvdA in de Tweede Kamer gezeten. Op dit moment is hij hoogleraar aan de Universiteit Leiden en Speciaal Gezant Fragiliteit bij de Wereldbank.