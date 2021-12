Circa 160.000 zestigplussers mogen nog geen boosterprik krijgen

Ongeveer 160.000 mensen van 60 jaar en ouder mogen de komende tijd nog geen boosterprik tegen het coronavirus krijgen, ook al zouden ze daar op grond van hun leeftijd wel voor in aanmerking kunnen komen. Zij hebben in het afgelopen halfjaar het coronavirus opgelopen. Pas zes maanden na genezing mogen ze de extra prik krijgen.

Sinds 29 juni heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meer dan een miljoen positieve coronatests geregistreerd. In de weekcijfers wordt dit uitgesplitst naar leeftijd. De meest recente gegevens zijn van afgelopen dinsdag en gaan over de zeven dagen ervoor. Tussen 29 juni en afgelopen dinsdag zijn bijna 7000 mensen van 90 jaar en ouder, ongeveer 26.000 tachtigers, meer dan 50.000 zeventigers en ruim 80.000 zestigers positief getest. Het is niet bekend hoeveel van hen aan de besmetting zijn overleden, mede omdat het niet verplicht is om het overlijden van een coronapatiƫnt te melden.

De 60-plussers die in de tweede helft van juni positief testten, zouden misschien nog net voor de jaarwisseling hun boosterprik kunnen krijgen. Maar dit gaat om heel kleine aantallen. De meeste besmettingen in deze leeftijdsgroep komen uit de huidige golf, die in oktober begon. Die mensen kunnen op zijn vroegst in april een boosterprik krijgen.