Douane vindt 32 kilo cocaïne in koelcontainer met bananen

De douane heeft vrijdag tijdens een controle in de Rotterdamse haven een partij van 32 kilo cocaïne gevonden. Volgens het Openbaar Ministerie is de straatwaarde van de partij 2,4 miljoen euro.

De drugs zaten verstopt in de inspectieruimte van een koelcontainer die was geladen met bananen uit Ecuador. Het fruit was bestemd voor een bedrijf in Barendrecht, dat vermoedelijk niets met de smokkel te maken heeft.

Het is volgens het OM lastig te bepalen wat de eindbestemming was van de partij. Mogelijk is het Nederland, maar het kan ook zijn dat criminelen een drugslijn willen testen. De drugs zijn vernietigd.