GGD: help mensen afspraak te maken voor booster

De GGD’en roepen mensen op om senioren, indien nodig, te helpen via internet (coronavaccinatie-afspraak.nl) een afspraak te maken voor een boosterprik tegen corona. “Dat gaat sneller dan bellen en zo kunnen we de vaart er bij het prikken goed in houden”, aldus de diensten.

Deze week kunnen ze 350.000 prikken in totaal zetten en daarna zou dat gemiddeld 700.000 per week zijn. Maar “dit is onder andere afhankelijk van de toestroom van ouderen naar de vaccinatielocaties”.

De GGD’en werken samen met Defensie en Het Rode Kruis. Ook uitzendbureaus plus mensen en bedrijven die zich hebben aangemeld op de speciale website (ggdreservisten.nl) komen te hulp. Het aantal aanmeldingen staat nu op ruim 11.000 en volgens de GGD “raakt de bemensing op orde”. Maar het inenten moet gebeuren door mensen die goed zijn opgeleid en het verwerken van persoonsgegevens van mensen die een prik halen moet ook zorgvuldig worden gedaan, aldus de GGD. “Dit maakt dat de selectie van mensen de nodige tijd kost.” En dan moeten ze ook nog worden ingewerkt.

Mensen van 1950 of eerder die meer dan zes maanden geleden hun laatste prik hebben gehad, kunnen sinds donderdag online een afspraak maken voor een booster, ook als ze nog geen uitnodigingsbrief in de bus hebben gekregen.

In bepaalde regio’s worden de komende weken andere leeftijdsgroepen uitgenodigd dan in andere streken “simpelweg omdat de samenstelling van de bevolking anders is”, aldus de GGD.