Kabinet denkt al aan terugdraaien aanstaande belastingwijziging

Een wijziging in de belastingwetgeving, waardoor er door bedrijven minder winstbelasting hoeft te worden betaald, moet als het nodig is alweer worden teruggedraaid. Zeker als blijkt dat bedrijven zich massaal opsplitsen om van het lagere tarief te profiteren. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) in antwoorden op Kamervragen van PvdA en GroenLinks.

De Tweede Kamer stemde vorige maand in met een verhoging van de zogeheten schijfgrens. Tot en met dit jaar moeten bedrijven over de eerste 250.000 euro winst 15 procent vennootschapsbelasting betalen. Dat is vanaf volgend jaar 15 procent over de eerste 395.000 euro. Daarnaast gaat het hoge tarief van 25 naar 25,8 procent. Onder andere GroenLinks en de PvdA vrezen dat de wijziging belastingontduiking in de hand werkt, omdat bedrijven zichzelf opsplitsen en de winsten over verschillende bv’s verdelen. Daarmee profiteren ze optimaal van de lagere schijf. Het in de hand werken van belastingontwijking zou botsen met de belofte van het huidige kabinet, dat juist de aanpak van belastingontwijking als speerpunt heeft.

Vijlbrief erkent in de beantwoording dat nu nog niet duidelijk is wat het effect van nieuwe maatregelen zal zijn. Daarover moet in de loop van volgend jaar meer bekend worden. Als blijkt dat de maatregel belastingontwijking in de hand werkt, ligt wat de staatssecretaris betreft het terugdraaien van de verhoging als optie op tafel. Ook zou gedacht kunnen worden aan extra maatregelen.

Vijlbrief benadrukt dat de maatregel niets afdoet aan de belofte van het huidige kabinet om belastingontwijking aan te pakken. Het eventueel terugdraaien van de maatregel is daarbij volgens hem aan een volgend kabinet.