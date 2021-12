Minder mensen geweigerd aan de grens in coronajaar 2020

Veel minder reizigers zijn tegengehouden aan de Nederlandse grens in coronajaar 2020. Dat kwam vooral omdat door de vele reisrestricties minder mensen hiernaartoe kwamen, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Wel werden tijdens de pandemie logischerwijs veel vaker mensen geweigerd om redenen van gezondheid.

In 2020 werden 1980 buitenlandse bezoekers geweigerd aan de Nederlandse grens, 920 minder dan een jaar eerder. Het gaat hier om mensen met een andere nationaliteit dan die uit een van de lidstaten van Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland.

Mensen uit de Verenigde Staten werden het meest tegengehouden aan de grens, namelijk 290 keer. Dat is veel meer dan een jaar eerder, toen het er 25 waren. Ook Brazilianen, Colombianen en Georgiƫrs werden vaak aan de grens geweigerd.

Vorig jaar mochten bijna 980 mensen het land niet in vanwege veiligheidsrisico’s. Dat is bijna zeven keer meer dan een jaar eerder. De stijging komt volgens het CBS vooral omdat meer mensen zijn geweigerd om redenen van volksgezondheid, zonder specifiek te noemen welke.

Vanwege corona waren veel landen vorig jaar bestempeld als hoogrisicoland. Inwoners kregen daardoor op voorhand geen toestemming om naar Nederland te reizen. Die konden dus ook niet geweigerd worden aan de grens.

“Wanneer reizigers met klachten aan de grens komen, kunnen zij op basis van volksgezondheid de toegang worden geweigerd”, zegt Evelien Brouwer, Universitair docent Publiekrecht en Technologie van de Universiteit Utrecht. “Zelfs indien ze een geldig visum hebben.” Specifiek in het geval van corona worden mensen geweigerd als ze niet de vereiste documenten bij zich hebben, zoals een vaccinatiebewijs, gezondheidsverklaring of negatief testbewijs.

