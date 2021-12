Nederland stijgt naar plek 26 op Europese ranglijst extra prikken

Nederland is opgerukt van de 28e naar de 26e plek op de ranglijst van extra prikken tegen het coronavirus in Europa. Liechtenstein en Roemenië zijn gepasseerd, en eerder was Bulgarije al ingehaald. Het overzicht is vrijdag bijgewerkt door de Europese gezondheidsdienst ECDC.

Iets meer dan 850.000 mensen in Nederland hebben een extra prik gekregen. Onder hen zijn 730.000 ouderen en zorgmedewerkers die een boosterprik hebben ontvangen. Zo’n 121.000 mensen kregen een aanvullende inenting. Deze mensen hebben een afweerstoornis, waardoor de eerste twee prikken bij hen mogelijk niet genoeg bescherming geven.

De 850.000 mensen komen neer op 6,1 procent van alle volwassenen. Net boven Nederland staan Letland (6,3 procent) en Kroatië (7,3 procent).

IJsland voert de Europese ranglijst aan. Daar heeft 54,8 procent van alle volwassenen een extra prik gehad. Daarna volgen Oostenrijk (37,3 procent) en Hongarije (35,8 procent). België is zesde met 25,7 procent, Luxemburg elfde met 20,5 procent en Duitsland dertiende met 20,2 procent.