Nog een neef van Taghi in beeld als verdachte moord Wiersum

In het onderzoek naar de moord op advocaat Derk Wiersum is ook een in Marokko aangehouden neef van Ridouan Taghi in beeld bij politie en justitie. Deze Jaouad F. werd in oktober opgepakt omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de (vergis)moord op de zoon van een Marokkaanse rechter. Volgens het Openbaar Ministerie nam F. volop deel aan communicatie tijdens de grondige voorbereiding van de moord. Naar een vermoedelijke handlanger van F. wordt nog gezocht.

Dat bleek vrijdag tijdens een tussentijdse zitting tegen Anouar T. – weer een andere neef van Ridouan Taghi – en enkele medeverdachten bij de rechtbank in Amsterdam. Het OM verdenkt Anouar T. (28) en een aantal veronderstelde leden van zijn criminele groepering van betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord.

Wiersum werd op 18 september 2019 doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert. De twee uitvoerders zijn in oktober veroordeeld tot 30 jaar cel.

Data-analyse wijst uit dat T. en enkele anderen, onder wie Jaouad F., veelvuldig contact hebben gehad tijdens de talloze voorverkenningen, die eerst bij het Amsterdamse kantoor van Wiersum werden gedaan en later bij zijn woning.

In augustus 2019 namen de latere uitvoerders de voorverkenningen over. T. werd in november 2019 aangehouden als verdachte in de moordzaak en heeft geruime tijd vastgezeten. Hij ontkent. Omdat een inhoudelijk proces nog ver weg lijkt en de aanwijzingen tegen hem niet substantieel toenamen, is hij eerder dit jaar door de rechtbank op vrije voeten gesteld.

Anouar T. heeft tijdens zijn voorarrest in het huis van bewaring in Grave een paar keer bezoek gehad van Youssef T., de advocaat en (eveneens) neef van Ridouan Taghi die op 8 oktober is aangehouden tijdens een bezoek aan Ridouan in de extra beveiligde gevangenis van Vught. Justitie verdenkt Youssef T. ervan dat hij als boodschapper tussen Ridouan en de buitenwereld heeft gefungeerd. Hij zit nog vast.

Volgens Anouar T.’s advocaat André Seebregts was Youssef “een klankbord” voor zijn gedetineerde familielid en bespraken zij de juridische merites van zijn zaak.