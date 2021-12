Ouders ‘verdeeld’ over coronaprik kinderen

Ouders zijn verdeeld over de coronaprik voor alle kinderen van 5 tot en met 11 jaar. Het kabinet bood die vrijdag aan na een advies van de Gezondheidsraad. De helft is positief of neutraal, de andere helft weet het allemaal zo net nog niet, zegt directeur Lobke Vlaming van Ouders & Onderwijs, een organisatie voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd.

Ze baseert die indruk op een niet-representatieve peiling onder 1700 mensen, die ook niet allemaal nog een kind in genoemde leeftijdscategorie hebben. Naar de reden van de negatieve opstelling van een groot deel van de ouders heeft ze niet gevraagd, maar ze hoort regelmatig dat mensen twijfelen aan veiligheid en nut, dat laatste omdat kinderen er zelf meestal niet erg ziek van worden.

Ook de voorstanders zijn tegen iedere vorm van dwang. De ouders willen niet dat de prik op de een of andere manier gepromoot wordt, bijvoorbeeld op de scholen.

Voor sommige ouders zal de prik wel een opluchting betekenen, aldus Ouders & Onderwijs.