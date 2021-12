Piets weerbericht: bewolkt, regen en kans op natte sneeuw

Vandaag bewolkt en regen, ook kans op natte sneeuw. Het noorden en oosten meest of geheel droog met kans op de zon er nog door. Het wordt een kille en koude dag met overdag 4 of 5 graden. De wind uit richtingen tussen oost en west, is zwak of matig.

Er volgt een koude avond en nacht met in het noorden en oosten lichte vorst van -1 of -2 graden. In het zuidwestelijke kustgebieden +3 en +4 graden. Er kan mist n dichte mist omstaan. Kans op gladheid. In het oosten morgenochtend vroeg kans op ijzel!

Zaterdag meest bewolkt met wat regen. In de ochtend in het oosten kans op ijzel, in het noorden nog mist. Overdag overal bewolking met vooral in noorden, oosten en zuidoosten wat regen. Overdag 5 tot 8 graden. Een zwakke tot matige wind uit west tot zuidwest. In de nacht wat regen. Zondag regen of lichte regen en 9 of 10 graden. Een matige zuidwestenwind. Maandag alweer bewolkt met in het zuidoosten nog even de zon en overdag dubbele cijfers met 10 of 11 graden. Dinsdag en volgende week woensdag geregeld wat regen en ook hoge temperaturen van rond 9 graden op dinsdag en 10 graden op woensdag.