Schiphol en KLM: geen extra regels na stijging besmette passagier

Luchthaven Schiphol en luchtvaartmaatschappij KLM nemen geen extra maatregelen na de stijging van het aantal besmette passagiers dat aankomt op de luchthaven uit Zuid-Afrika. “Schiphol wil niet op de stoel van de minister gaan zitten”, laat een woordvoerder van Schiphol weten. KLM zegt zich verantwoordelijk te voelen voor haar passagiers, maar verwijst net als de luchthaven naar het ministerie voor de geldende corona-inreisregels.

De GGD meldde vrijdag dat 14 procent van de passagiers uit het hoogrisicoland positief testte op het coronavirus. Dat was een eerder 9 procent. Of er reizigers tussen zitten die besmet zijn met de Omikron-variant is niet bekend. Dagelijks komen een paar honderd mensen vanuit Johannesburg of Kaapstad aan op Schiphol. Bij aankomst krijgen de mensen die Nederland als eindbestemming hebben een dringend advies om zich te laten testen, aldus de GGD. Bijna de helft doet dat ook. Hiervoor heeft de GGD een teststraat.

Schiphol zegt overleg te hebben met de GGD vanwege de teststraat, maar blijft herhalen dat de rol van de luchthaven “operationeel” is en zich alleen richt op wat de GGD nodig heeft om te kunnen testen. Op de vraag wat Schiphol doet voor personeel van de luchthaven dat mogelijk risico loopt door besmette passagiers, verwees de luchthaven eveneens naar het overheidsbeleid.

Schiphol zegt geen mandaat te hebben voor het testbeleid. “We voelen ons zeker verantwoordelijk dat mensen veilig kunnen reizen en doen er het maximale aan, met bewegwijzering, het dragen van mondkapjes en afstand houden. Daar zien we ook op toe. We zorgen dat er zo min mogelijk mensen zijn die er niet moeten zijn. Maar wat er gebeurt met testen valt onder het landelijke testbeleid”, benadrukte de woordvoerder.

KLM herhaalde geen aanleiding te zien om het huidige beleid aan te passen, “aangezien we varen op wat overheden vragen”, zegt een woordvoerder. Aan boord zegt KLM de contactmomenten zoveel mogelijk te beperken. Cabinepersoneel moet bij aankomst in Zuid-Afrika “volledig in isolatie” tot ze terugvliegen. De luchtvaartmaatschappij zegt geen passagiers te kunnen verplichten tot testen bij aankomst. Ook wijst KLM op hun plicht om mensen te blijven vervoeren voor bijvoorbeeld repatriĆ«ring.

Over het kunnen garanderen van geen besmettingen op andere vluchten zegt KLM dat elk land andere inreisregels hanteert. “Wat we nu in Zuid-Afrika zien kunnen we niet doorvertalen naar andere vluchten.”