Gesprekken lopen over verplichte opvang asielzoekers

Er lopen gesprekken tussen het ministerie van Justitie en gemeenten over de verplichte opvang van asielzoekers. Volgens ingewijden loopt het proces nog, en moet volgende week officieel bekend worden welke gemeenten worden aangewezen.

De NOS meldt zaterdag dat de burgemeester van Gorinchem is gebeld door staatssecretaris Ankie Broekers-Knol met de mededeling dat de gemeente een aanwijzing krijgt om voor opvang te zorgen.

De demissionaire bewindsvrouw meldde vrijdag aan de Kamer dat ze verdergaande maatregelen neemt om in december nog zeker tweeduizend opvangplekken voor asielzoekers te regelen. Ze schreef “dat de tot nu toe gevolgde werkwijze niet langer volstaat. Dat betekent dat er maatregelen genomen moeten worden die garantie geven op extra opvangplekken.”

Tot nu toe was onduidelijk of gemeenten verplicht worden om opvangplekken te creĆ«ren, maar over die eventuele aanwijzingen wordt wel gesproken. Eerder noemde Broekers-Knol dat nog “zeer onwenselijk”. Tot nu toe deed ze telkens oproepen aan gemeenten voor extra asielopvang, maar konden zij zelf kiezen of zij daar gehoor aan wilden geven.

Een woordvoerster van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers wilde niet bevestigen welke gemeenten aangewezen worden om de zoektocht naar tweeduizend opvangplekken in te vullen. Ze wijst naar de brief van Broekers-Knol aan de Tweede Kamer waarin “zo snel mogelijk” meer informatie wordt beloofd. Dit zal naar verwachting komende week volgen.

Theo Weterings, bestuurslid van de Verenging Nederlandse Gemeenten en burgemeester van Tilburg, zegt in EenVandaag het belangrijk te vinden dat het regelen van meer opvang “in goed overleg gaat met de gemeenten. Want het heeft geen zin om gemeenten daarmee te overvallen.”