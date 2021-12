Half-Nederlandse Quo Vadis, Aida? beste Europese film van 2021

Het Bosnisch-Nederlandse oorlogsdrama Quo Vadis, Aida? is verkozen tot beste Europese film van 2021. Dat is bekendgemaakt tijdens de 34e uitreiking van de European Film Awards zaterdagavond in Berlijn.

De oorlogsfilm, die mede is geproduceerd door het productiehuis N279 van Els Vandevorst en Martin Koolhoven, wist in totaal drie van de vier nominaties te verzilveren. Jasna Đuričić werd uitgeroepen tot beste Europese actrice en Jasmila Žbanić sleepte de prijs voor beste Europese regisseur in de wacht.

Quo Vadis, Aida? vertelt over de val van Srebrenica en de daaropvolgende genocide, gepleegd door Bosnisch-Servische troepen. Die kostte meer dan 7000 moslimjongens en -mannen het leven. Nederlandse acteurs als Raymond Thiry, Juda Goslinga en Reinout Bussemaker spelen belangrijke bijrollen. Met vier nominaties was de film een van de grote kanshebbers bij de prestigieuze Europese filmprijzen.

In Berlijn dongen meer Nederlandse producties mee naar een award, waaronder In Flow of Words en de coproducties Easter Eggs en Where is Anne Frank? Deze films wisten geen prijs in de wacht te slepen.

De European Film Awards bestaan sinds 1988.