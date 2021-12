Hoekstra: CDA zal zich anders opstellen in nieuw kabinet

“In het nieuwe kabinet zal het CDA zich anders opstellen.” Die belofte doet partijleider Wopke Hoekstra aan CDA’ers, enkele dagen voor de presentatie van het nieuwe coalitieakkoord. De partij zal duidelijker maken hoe het zich opstelt in bepaalde discussies, aldus Hoekstra.

“Compromissen sluiten we vanuit onze CDA-idealen”, zegt de partijleider en demissionair minister van FinanciĆ«n aan het digitale congres van het CDA. Na regeringsdeelname, maanden van gedoe binnen de partij en een rommelige campagne, verloor het CDA veel zetels bij de verkiezingen van maart dit jaar. Nu wil de partij het anders doen. “Ons eigen geluid zal helder en herkenbaar zijn.”

Na de maanden van crisis heeft Hoekstra met een tijdelijk bestuur en leden van de partij “samengewerkt aan een nieuw CDA”. De partij zal zich direct moeten bewijzen bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Hoekstra weet dat die verkiezingen komen in een “moeilijke tijd, ook voor het CDA”.

Over het aanstaande coalitieakkoord kan Hoekstra inhoudelijk nog niets delen met partijleden, omdat er nog geen officieel akkoord ligt. “Surrealistisch”, noemt de christendemocraat dat. Leden kwamen eerder op de dag ook met voorstellen die de partijtop van het CDA oproepen bepaalde standpunten in te nemen. Een deel van die resoluties moest Hoekstra ontraden, omdat de thema’s aan de formatietafel zijn besproken.

Wel drukte de partijleider leden op het hart dat de “finishline in zicht” is. Het akkoord wordt volgende week gepresenteerd, is de verwachting.